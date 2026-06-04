Центр общественной безопасности в микрорайоне Люберец откроют в 2026 году

В микрорайоне Зенино городского округа Люберцы близится к завершению строительство Центра общественной безопасности. Его открытие запланировано на 2026 год.

В здание завели все центральные коммуникации. Практически завершены фасадные работы и благоустройство прилегающей территории. Внутри здания подрядчик выполняет кладку перегородок, оштукатуривание стен и разводку инженерных коммуникаций.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил, что в современном двухэтажном здании, оснащенном всем необходимым, будут нести службу более 60 сотрудников Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Люберецкое». Они будут обеспечивать общественный порядок в микрорайоне, а также в ближайших населенных пунктах. Ориентировочный срок сдачи объекта — четвертый квартал 2026 года.

Также в микрорайоне в рамках реализации государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2023–2027 годы началось строительство пожарного депо. В настоящее время выполнили работы по устройству фундаментной плиты и подвели инженерные коммуникации. К монтажу быстровозводимых конструкций здания подрядная организация планирует приступить в июне текущего года. Завершение строительства запланировано на декабрь 2026 года.