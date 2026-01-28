Центр образования № 1 капитально отремонтируют в округе Пушкинский

Пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Обновление здания 1961 года постройки уже началось и ведется по утвержденному плану. Особый акцент делается на оснащении классов и кабинетов новой мебелью и современным оборудованием.

В Центре образования № 1 на улице Академика Янгеля в Красноармейске идет капитальный ремонт. Школу полностью обновляют в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».

27 января на объекте с рабочей проверкой побывала уполномоченный главы округа Пушкинский Ольга Алексеева совместно с депутатами. К мониторингу работ также подключились родители учеников и представители общественного контроля.

Подрядчик выполнил демонтажные работы и приступил к установке подъемного механизма. Организация заверила, что все работы идут в соответствии с графиком.

Общая площадь ремонтируемых помещений составляет 819 квадратных метров. В планы входит ремонт кровли, утепление и отделка фасада, замена входной группы, полная замена всех инженерных коммуникаций, установка новых окон и дверей, а также современная отделка всех помещений. Будет благоустроена и прилегающая территория.

Работы должны быть завершены к 1 сентября 2026 года.