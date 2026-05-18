Центр «Мой бизнес» будет поддерживать предпринимателей Подмосковья
Предприниматели Московской области могут получить поддержку от центра «Мой бизнес» для популяризации своей продукции. Максимальная сумма помощи по каждой услуге составляет 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Центр предлагает следующие услуги: * создание фирменного стиля; * контент-маркетинг; * продвижение сайта.
Создание фирменного стиля включает разработку узнаваемого визуального образа бренда: логотипа, цветовой палитры, шрифтов, носителей (визиток, бланков и обложек), а также брендбука.
Контент-маркетинг подразумевает разработку стратегии, контент-плана, создание и адаптацию текстов для соцсетей и сайта, аналитику и отчетность.
Продвижение сайта — это технический и контентный аудит, оптимизация структуры и метатегов, работа с семантикой, настройка аналитики и мониторинг позиций в течение трех месяцев.
Размер софинансирования для участников региональной программы «100% Подмосковье» составит 95% от стоимости услуги. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, не находящихся в реестре «100% Подмосковье», размер поддержки составит 80%, а для креативных индустрий и приоритетных направлений — 90%.
Подать заявку на получение услуги можно на портале РПГУ: [https://uslugi.mosreg.ru/services/21859](https://uslugi.mosreg.ru/services/21859).
Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Подробнее о поддержке подмосковного бизнеса можно узнать на инвестиционном портале Московской области: [https://invest.mosreg.ru/](https://invest.mosreg.ru/).