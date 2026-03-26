Центр медицины катастроф Подмосковья получил еще 6 новых реанимобилей

Подмосковный Центр медицины катастроф получил шесть новых реанимобилей. Церемония передачи ключей состоялась в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского.

Служба помогает жителям в самых сложных ситуациях: при ДТП, чрезвычайных ситуациях и в других происшествиях. Специалисты транспортируют пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Ежедневно в центре обрабатывают от 30 до 50 вызовов.

«Поэтому важно обновлять имеющийся автопарк. Сегодня мы передали областному Центру медицины катастроф шесть реанимобилей, оснащенных необходимым медицинским оборудованием. На их закупку было направлено 149 миллионов рублей», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Автомобили класса С оборудованы дефибрилляторами, аппаратами ЭКГ, а также аппаратами для сердечно-легочной реанимации и другим оборудованием.

Новые автомобили закупили по поручению губернатора в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».