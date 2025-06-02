Центр культуры в Ногинске отметил 30-летний юбилей

Коллектив Центра культуры имени Григория Калиниченко пришли поздравить с юбилеем учреждения председатель Совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов, председатель Общественной палаты Александр Щербаков, а также представители администрации, общественности и коллеги. Выступления подготовили творческие коллективы.

Гостей на улице встречал песнями вокальный коллектив «Богородские напевы». Работали ярмарка декоративных растений от клуба «Садовник» и выставка художественных работ студии изобразительного искусства «Волшебная палитра».

На сцене выступили вокальные, танцевальные и творческие коллективы. Также гостям рассказали, как зарождалось учреждение культуры и показали архивные видеоматериалы.

В этом здании в разные периоды располагались: военные казармы, Морозовские мануфактуры, начальная школа № 11, городской отдел народного образования. Позже оно стало функционировать как Дом учителя.

В 90-е годы здание переименовали в муниципальный центр культуры и искусств имени Григория Калиниченко. На протяжении всей истории в Центре вели работу с детьми, молодежью, инвалидами, открывали выставки работ художников Богородского округа.

«За эти годы благодаря успешной работе Центр стал местом притяжения для жителей всех возрастов. Здесь созданы все условия для организации досуга детей и взрослых, стремящихся к реализации своих талантов и способностей, для проведения культурно-развлекательных мероприятий, выставок, концертов и праздников», — отметил председатель Совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов.

Сегодня Центр культуры — одно из известных и часто посещаемых культурно-досуговых учреждений Богородского округа.