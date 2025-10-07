Центр культуры и искусств в Рузе капитально отремонтируют к ноябрю

Капитальный ремонт центра культуры и искусств завершают на Волоколамском шоссе в Рузе. Подрядчик выполнил работы на 90%.

Специалисты сейчас завершают фасадные работы и обновление входной группы в здании площадью более тысячи квадратных метров.

Дом культуры в 1961 году возвели на фундаменте строившегося торгового центра. В учреждении открыли хоровой и драматический кружки. Последнему позже присвоили почетное звание «Народный коллектив». Также там работал духовой оркестр.

Молодежь Рузы устраивала концерты, вечера чествования и трудовые вахты.

Ремонт в здании центра проводят по национальному проекту «Семья» за счет бюджетных средств. Его планируют завершить в октябре.