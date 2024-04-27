Центр крови Подмосковья сообщил о работе в майские праздники | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 10:05 Центр крови Подмосковья сообщил о работе в майские праздники Медиасток.рф

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Московский областной центр крови рассказал о работе в майские праздники. Для удобства жителей, желающих стать донорами крови, подготовили информационные карточки.

Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК" Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК" Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК" Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК" Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК"

Донорам напомнили, что накануне дня сдачи крови не рекомендуется принимать жирную, жареную, острую и копченую пищу, нужно также воздержаться от молочных продуктов, масла и яиц. При этом приходить натощак тоже не нужно. Можно выпить сладкий чай, позавтракать с хлебом, макаронами на воде, вареными крупами. Допускаются овощи и фрукты.

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Алкоголь не следует употреблять как минимум за 48 часов до дачи крови. За 72 часа нужно исключить лекарства, содержащие аспирин и анальгетики.

Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил 27 апреля в Подмосковье «Днем добрых дел». Присоединиться к акции смогут все желающие.

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