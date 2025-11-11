Центр «Космос» Королева примет участие в конкурсе молодежных пространств

Всероссийский конкурс «Место молодых» стартовал в стране. В нем поучаствует молодежный центр Королева.

Цель конкурса — определить лучшие пространства, созданные для развития, общения и самореализации молодежи. Победителей объявят на всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» со специальной номинацией «Молодежная столица России» 19 декабря 2025 года.

Отметим, что центр «Космос» в Королеве открыли в 2018 году. Сейчас у него два филиала.

В центре регулярно организуют различные мероприятия, мастер-классы и квартирники, а также крупные городские фестивали и киновечера. Здесь работает штаб регионального движения добровольцев «Волонтеры Подмосковья». Они оказывают поддержку военнослужащим в зоне спецоперации и членам их семей

В прошлом году в молодежном центре провели около 400 мероприятий.