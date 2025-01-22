Центр компетенций в области урбанистики создадут в университете «Дубна»

В Дубне обсудили комплексный план развития города, включая строительство нового кампуса и создание центра урбанистики. Городскому округу в 2025 году необходимо защитить статус наукограда и представить мастер-план по поручению президента России Владимира Путина.

С рабочим визитом университет «Дубна» посетили академик Отделения Международной академии архитектуры в Москве, эксперт Союза архитекторов России в области градостроительства и территориального планирования Дмитрий Наринский и председатель правления Русской инженерной школы Дмитрий Посконный. Они обсудили план комплексного развития территории.

Специалистам в Дубне предстоит провести кропотливую работу в 2025 году. Во-первых, муниципалитет вошел в перечень 200 крупных и малых городов нашей страны. По поручению президента России Владимира Путина для них необходимо разработать мастер-план развития. Помимо этого, Дубне необходимо защитить статут наукограда, представив стратегию развития до 2040 года. Такая работа требует скоординированной работы администрации города, его жителей и градообразующих предприятий, вовлечение профессиональных урбанистов, архитекторов и экономистов.

Университет «Дубна» в этом процессе будет играть роль центра сбора и анализа данных, подготовки предложений для формирования программы. Здесь также планируют создать центр компетенций в области урбанистики малых городов с высоким научно-технологическим потенциалом, чтобы сделать подобные города точками притяжения молодых талантов и территориями для развития передовых технологий.