Центр грудного вскармливания и развития ребенка открыли в Химках

В детской поликлинике №5 в Сходне открыли Центр поддержки грудного вскармливания и развития ребенка. Записаться на консультацию можно в личном кабинете на портале «Здоровье» , по телефону 122, на стойке администрации поликлиники или на приеме у педиатра.

В новом центре специалисты помогут мамам наладить процесс лактации, подобрать удобные позы для кормления и дадут рекомендации по поддержанию здоровья как для себя, так и для малыша.

Для комфортного пребывания предусмотрены все удобства: специальные кресла и игровой уголок для детей старшего возраста. Консультации могут проводиться как очно, так и с помощью телемедицины.

Специалисты научат правильно использовать молокоотсосы и расскажут о режимах кормления в зависимости от возраста ребенка.

«Обучаем технике грудного вскармливания. Чтобы мамы не боялись, кормили грудью. Не боялись, во-первых, за свою красоту. Во-вторых, дискомфорта в первое время грудного вскармливания», — рассказал главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

Современные подходы к грудному вскармливанию также будут преподаваться врачам на специализированных курсах. Среди преподавателей — педиатры и акушеры-гинекологи.

Центр поддержки грудного вскармливания и развития ребенка — первый в Химках. И один из первых в Подмосковье.