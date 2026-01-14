Центр единоборств из Павловского Посада провел праздник на природе

Центр единоборств «Витязь», ставший за последние годы одним из столпов спортивной жизни Павловского Посада, подвел итоги новогодних праздников традиционным выездом на природу. Мероприятие, объединившее сотни участников, прошло на берегу озера Карпятник.

В празднике приняли участие не только воспитанники центра и тренерский штаб, но и их семьи.

Программа была насыщена активностями: от скоростных спусков на «ватрушках» до командных испытаний в рамках «Веселых стартов».

После активных игр на свежем воздухе участников ждал обед в лучших армейских традициях: полевая кухня обеспечила всех горячей кашей. Руководство центра подчеркивает, что подобные выезды — это не просто отдых, а важный элемент воспитательной работы.

«Наша задача — создать не просто спортивную секцию, а настоящее сообщество, большую семью. Взаимовыручка, уважение к старшим и крепкие семейные традиции — это те ценности, которые мы закладываем в ребят вместе с техникой борьбы», — сообщили в «Витязе».

Центр единоборств «Витязь» успешно работает в Павловском Посаде с 2021 года. На сегодняшний день здесь тренируется более 400 спортсменов.