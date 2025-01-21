Центр дополнительного образования в Дубне капитально отремонтировали

В Дубне отремонтировали образовательный центр «Дружба», который построили более 60 лет назад. В церемонии открытия приняли участие глава округа Максим Тихомиров и воспитанники.

Глава округа совместно с детьми перерезали красную ленточку. До этого момента в здании ни разу не проводили ни капитальный, ни текущий ремонты. Рабочие обновили фасад и все инженерные коммуникации, чтобы дети с комфортом занимались в обновленном центре.

«Когда мы встречались с родителями учеников школы № 1, нас попросили обратить внимание и на этот объект. Наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев поддержал проект и работы стартовали. Теперь дети занимаются в светлых, теплых помещениях с новой мебелью. Центр „Дружба“ оснастили и технически — в кабинетах стоят современные компьютеры. Все для того, чтобы ребята могли воплотить любую идею», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

В центре работают 10 объединений. Около 400 детей посещают художественные кружки, а технические — более 180 воспитанников. Здесь также обучают английскому языку и шахматам. Все занятия проходят бесплатно.

«Современное качественное образование — это гарантия успешного будущего наших юных жителей. Думаю, этот день войдет в историю не только нашего учреждения, но и всего города», — отметила директор Центра «Дружба» Антонина Нестерова.

Педагоги отметили, что растет интерес к авиамоделированию. Воспитанники регулярно участвуют в чемпионате России. Максиму Тихомирову представили модели, которые возили с собой на соревнования.

Большая работа ведется в объединении «Образовательная робототехника». Воспитанники собирают тестовые дроны типа «Клевер» в рамках чемпионата «Молодые профессионалы» и создают квадрокоптеры с нуля. Ребята под руководством Сергея Протасова спроектировали дрон, способный выполнять боевые задачи на СВО. Для этого в центре есть необходимое оборудование, в том числе новые компьютеры и 3D-принтер.

В день открытия глава Дубны Максим Тихомиров пообщался с педагогами. Они отметили, что в центре продуманы все детали для комфортной работы. Учителя уверенны, что со следующего года воспитанников станет больше.