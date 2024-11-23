Центр дополнительного образования в Богородском округе получил новую мебель

В Электроуглях Богородского городского округа Центр дополнительного образования детей и взрослых обновил мебель. Покупка на 150 тысяч рублей стала возможной благодаря помощи депутатов муниципалитета.

На эти средства закупили удобные кресла-мешки для кабинета робототехники, чтобы дети в комфортных условиях познавали тонкости искусственного интеллекта. Также приобрели офисные кресла для сотрудников учреждения. Все обновки народные избранники осмотрели вместе с директором центра Максимом Грачевым.

После вручения подарков для гостей и воспитанников центра состоялся познавательный кинопоказ про робототехнику.