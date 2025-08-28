Центр допобразования Солнечногорска наградили за успехи в образовании
Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей городского округа Солнечногорск был отмечен дипломом Министерства образования Московской области. Учреждение наградили за успешные результаты прошедшего учебного года. Торжественная церемония состоялась в Национальном центре «Россия» в ходе семинара-совещания «Дополнительное образование детей в Подмосковье: традиции и инновации».
На встрече подвели итоги рейтинга, обсудили дальнейшие планы и выразили благодарность педагогам и организациям, добившимся наилучших показателей. Почетные награды вручала первый заместитель министра образования региона Лариса Сулима.
Руководителем муниципального опорного центра является Сергей Геннадьевич Мисюряев.
«За этой наградой — упорный труд большого сообщества: руководителей школ и домов детского творчества, педагогических коллективов, родителей — всех наших надежных друзей и партнеров, кто помогает нам в создании дополнительных возможностей для развития наших детей», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.
В мероприятии приняли участие около 150 специалистов сферы дополнительного образования региона. В завершение для гостей организовали экскурсию по национальному центру и рассказали о проекте «Путешествие по России».
Опорный центр создан при управлении образования администрации. Его задачи включают создание условий для реализации современных образовательных программ, а также предоставление методической и экспертно-консультационной помощи.