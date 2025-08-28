Центр допобразования Солнечногорска наградили за успехи в образовании

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей городского округа Солнечногорск был отмечен дипломом Министерства образования Московской области. Учреждение наградили за успешные результаты прошедшего учебного года. Торжественная церемония состоялась в Национальном центре «Россия» в ходе семинара-совещания «Дополнительное образование детей в Подмосковье: традиции и инновации».

На встрече подвели итоги рейтинга, обсудили дальнейшие планы и выразили благодарность педагогам и организациям, добившимся наилучших показателей. Почетные награды вручала первый заместитель министра образования региона Лариса Сулима.

Руководителем муниципального опорного центра является Сергей Геннадьевич Мисюряев.

«За этой наградой — упорный труд большого сообщества: руководителей школ и домов детского творчества, педагогических коллективов, родителей — всех наших надежных друзей и партнеров, кто помогает нам в создании дополнительных возможностей для развития наших детей», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

В мероприятии приняли участие около 150 специалистов сферы дополнительного образования региона. В завершение для гостей организовали экскурсию по национальному центру и рассказали о проекте «Путешествие по России».

Опорный центр создан при управлении образования администрации. Его задачи включают создание условий для реализации современных образовательных программ, а также предоставление методической и экспертно-консультационной помощи.