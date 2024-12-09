Центр детского допобразования «Дружба» в Дубне капитально отремонтируют

Центр дополнительного образования для детей «Дружба» капитально отремонтируют в Дубне. Работы планируют завершить в начале 2025 года.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, готовность объекта уже превысила 75%. Сейчас там трудится 31 специалист.

«В настоящее время на объекте работает 31 человек. Строители занимаются фасадными работами и чистовой отделкой, продолжают монтаж инженерных сетей», — отметили в ведомстве.

Площадь здания составляет 2,6 тысячи квадратных метров. Там приведут в порядок фасады, кровлю, проведут отделку помещений, заменят окна и коммуникации. Кабинеты оснастят новым оборудованием и мебелью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии новых социальных объектов. До конца года после ремонта и строительства заработают еще 58 учреждений.