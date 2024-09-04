Центр авиастроения открыли в Гагаринском техникуме в Люберцах

Центр создан по инициативе правительства Московской области в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В кластер вошли пять колледжей и техникумов Подмосковья и 14 предприятий. Это позволит студентам получить практический опыт и современное профессиональное образование.

На этой неделе в центре открыли девять направлений подготовки, для этого закуплено современное высокотехнологичное оборудование. Обучаться там будут 375 студентов. Они смогут получить востребованные на рынке труда знания для дальнейшего трудоустройства на ведущие предприятия Подмосковья.

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