Центр амбулаторной онкологической помощи открыли в Воскресенске

На базе Поликлиники № 1 в Воскресенске начал работать центр амбулаторной онкологической помощи в тестовом режиме. Он предлагает централизованный прием онкологов по системе дневного стационара, полихимиотерапию, необходимые назначения и дообследования.

Предельный срок ожидания для пациентов с подозрением на онкологию по обследованиям не превысит трех дней. Запись на прием к онкологу осуществляется через систему врач-врач, через терапевта. В будущем в центре онкопомощи будут доступны все виды диагностики: эндоскопические и ультразвуковые исследования, КТ и МРТ, рентген, а также маммография.

Главный врач Воскресенской больницы Юрий Райхман отметил, что на данный момент округ превышает областной показатель по выявлению рака на начальных стадиях, а открытие центра способствует развитию ранней диагностики, что повысит шансы на выздоровление у пациентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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