Цех по производству запчастей для спецтехники построят в Люберцах

Новое предприятие по производству запчастей для дорожной и строительной техники откроют в Люберцах. Уже подписано соглашение об этом.

Документ, фиксирующий сотрудничество, подписали глава городского округа Люберцы Владимир Волков и компания «Билдинг Констракшен Эквипмент». Последняя как раз и реализует проект.

Благодаря запуску производства создадут 100 новых рабочих мест. При этом объем инвестиций составит около 350 миллионов рублей.

Здесь организуют металлообрабатывающей и металлорежущей, фрезерный, сварочный, литейный цеха. Также будут работать цеха по производству дорожных резцов, цеха изготовления фторопластовых деталей, административное здание.

«Благодарю руководство компании за выбор, сделанный в пользу нашего округа. Мы со своей стороны обязательно окажем необходимое содействие и будем сопровождать проект до его полной реализации», — сказал Владимир Волков.

По планам продукцию будут закупать, к примеру, компании «АВТОБАН», «Мосавтодор», «СТГ», ДРСУ.