Цех по производству сыров с плесенью построят в Истре

В Истре построят цех по производству сыров с плесенью. После выхода на полную мощность предприятие «Фермер Олег Сирота» намерено ежегодно выпускать 342 тонны сыра.

Проект стал возможен благодаря региональной программе «Земля за 1 рубль», в рамках которой в 2023 году предпринимателю выделили участок площадью пять гектаров.

Общий объем инвестиций составит около 163 миллионов рублей. Предприятие создаст около 20 новых рабочих мест для местных жителей.

История фермерского хозяйства Олега Сироты началась в 2014 году. Уже через два года оно стало победителем крупного конкурса. В 2017 году предприятие получило дополнительные средства на развитие сыроварения.

Сегодня хозяйство демонстрирует впечатляющие результаты: ежедневно здесь производят 3,5 тонны сыра, а по итогам прошлого года выпустили свыше 1,3 тысячи тонн сырной продукции, 45 тонн сливочного масла и 87,5 тонны творога.