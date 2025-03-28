Цех по производству резиновой крошки запустили в Дмитрове

В строительство и введение нового цеха в эксплуатацию вложили свыше 220 миллионов рублей.

«Проект реализуется на предоставленном инвестору земельном участке без проведения торгов. На текущий момент на предприятии работает более 250 сотрудников, расширение производства позволит увеличить штат еще на 50 человек», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Резиновые крошку и порошок применяют для создания покрытия на детских и спортивных площадках, а также для производства строительных материалов и гидроизоляции. На предприятии уже начали устанавливать оборудование для переработки отходов, которое позволит расширить перечень готовой продукции.

«Наш завод является крупнейшим предприятием по переработке шин в стране, поэтому старые автомобильные покрышки туда доставляют со всей России. Благодаря современному оборудованию мы можем перерабатывать шины любых размеров — от велосипедных до крупногабаритных, диаметр которых составляет 3,5 метра», — рассказала заместитель генерального директора «Дмитровского завода РТИ» Ксения Ершова.

Она напомнила, что переработка покрышек механическим путем — это самый экологичный способ их утилизации.

Старые шины можно бесплатно сдать в один из почти 300 пунктов приема компании. Их адреса указаны на карте.