Цех по переработке овощей построят в Луховицах

В Московской области готовится к запуску новый инвестиционный проект в сфере агропереработки. Компания «Натурово Яр» планирует расширить производство и открыть современный цех по очистке и термической обработке корнеплодов.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что новое предприятие сможет перерабатывать до 40 тонн продукции в сутки, а годовой объем составит около 12 тысяч тонн.

Ожидается, что запуск цеха позволит нарастить переработку сельскохозяйственного сырья в регионе и увеличить предложение готовой продукции.

Подмосковье уже занимает заметное место на рынке агропереработки — в отрасли работают более тысячи предприятий. Новый проект усилит позиции региона за счет дополнительных поставок очищенных и подготовленных овощей, которые востребованы в торговых сетях, сфере общественного питания и пищевой промышленности.

Компания «Натурово Яр» входит в структуру холдинга «Агрофабрика Натурово» и работает с 2021 года на территории Луховиц. Предприятие специализируется на выпуске переработанных овощей, продукции по технологии су-вид, соусов, горчицы, а также натуральных соков, лимонадов и морсов. Производственная площадка оснащена современным оборудованием.

Проект станет продолжением уже реализованных инвестиций. Так, в 2024 году холдинг вложил более 354 миллионов рублей в развитие комплекса в Луховицах. Тогда запустили линию розлива газированных напитков и оборудование для термической обработки и вакуумирования овощей.

Кроме того, на базе «Натурово Яр» наладили выпуск овощей на пару в вакуумной упаковке и лимонадов, что позволило создать около 60 новых рабочих мест.