Цех металлообработки построят в Павловском Посаде в 2025 году

Застройщик, представляющий собой компанию, специализирующуюся на производстве оборудования для углеобогатительной и горнодобывающей отраслей, а также химической промышленности и авиационной техники, продолжает строительство производственного корпуса. В этом здании планируют выпускать комплектующие детали для сборочных производств, нестандартные элементы, детали со сложными фасонными поверхностями и точными размерами, а также сварные конструкции и узлы из листового и сортового металлопроката. Объем инвестиций в строительство нового производственного здания составит 300 миллионов рублей.

Работы начались в августе 2023 года, и на текущий момент готовность объекта достигает 44%. В настоящее время продолжаются работы по устройству вертикальных и горизонтальных ограждающих конструкций. Планируется, что объект введут в эксплуатацию во втором квартале 2025 года.

Здание площадью более 5,3 тысячи квадратных метров будет производить свыше 50 тонн продукции ежегодно. После завершения строительства в 2025 году здесь появится 40 новых рабочих мест.