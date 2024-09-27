Цех алюминиевых кассет для отделки фасадов построят в Клину к концу 2025 года

Строительство нового производственного здания началось в клинской деревне Кузнецово. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.

Производитель фасадных решений «Алюпром» построит цех площадью почти в пять тысяч квадратных метров. Здесь установят современное технологическое оборудование для производства светопрозрачных конструкций и изделий из стали. Алюминиевые кассеты применяются в том числе для покрытия фасада или облицовки зданий.

Завершить строительство нового цеха планируется в конце 2025 года. После запуска здесь появится 35 новых рабочих мест.

Новые инвестиционные проекты разворачиваются и в других округах. Например, до конца 2025 года в Можайске запустят первую линию нового производства минеральной ваты. Соглашение об этом на полях ПМЭФ заключили губернатор Московской области Андрей Воробьев и владелец компании «ДорХан ЕРСМ» Сергей Ханин.

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