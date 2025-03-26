Труженице тыла в Ленинском округе подарили медицинскую кровать

Дочь ветерана Светлана отметила, что Раиса Бондаренко попадает сразу в две категории людей, которые внесли вклад в Победу: дети войны и труженики тыла.

«Мама родилась и выросла в Егорьевске, во время войны ребенком работала на ткацкой фабрике. Шили шинели для фронта, работали сутки напролет, даже ночевали прямо в цехах. Когда закончилась война, ей было всего 14 лет», — рассказала родственница ветерана.

Из-за возраста и состояния здоровья Раиса Бондаренко уже не ходит. Семья попросила добровольцев приобрести специализированную медицинскую кровать. Сотрудники «Полиграф Мастер Про» откликнулись на призыв и купили не только ее, но и матрас против пролежней.

«Мой папа был одним из первостроителей Видного. Однажды он поехал в подмосковный санаторий, где мама тогда работала официанткой. Там они и познакомились, и папа увез маму в Видное», — поделилась Светлана.

Раисе Бондаренко в преддверии 80-летия Великой Победы также вручили юбилейную медаль.