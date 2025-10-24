Труженица тыла Варвара Кутишкина в Волоколамске отметила 100-летний юбилей

Глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова поздравила с вековым юбилеем труженицу тыла Варвару Кутишкину из села Теряево. Свой праздник она отмечает 23 октября.

Варвара Григорьевна родилась в деревне Фадеево. Войну она встретила, когда ей было 16 лет.

В годы войны трудилась на Тушинском авиационном заводе. Там производила детали для самолетов.

После войны Варвара Григорьевна вышла замуж и переехала в Теряево. За трудовую жизнь работала поваром, продавцом и бухгалтером.

Сейчас у именинницы двое детей, трое внуков, правнучка и два праправнука. Секрет долголетия, по ее словам, кроется в любви к жизни, оптимизме и поддержке близких.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова поздравила долгожительницу и пожелала ей крепкого здоровья, душевного тепла и многих счастливых лет в окружении любящей семьи.