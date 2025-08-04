Труженица тыла Валентина Василькова в Солнечногорске отметила 95-летие

Жительнице Солнечногорска, труженице тыла Валентине Федоровне Васильковой исполнилось 95 лет. С юбилеем ее поздравили первый заместитель главы округа Александр Кузьмин, руководитель фракции «Единая Россия» Ольга Гончар и начальник управления социального развития Аветис Башикян.

Валентине Федоровне вручили поздравления и подарки от президента Российской Федерации Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы округа Константина Михалькова.

«Труд Валентины Федоровны — это большой подвиг, вписанный золотыми буквами в историю нашего города и страны. Желаем ей крепкого здоровья, душевного тепла, любви и заботы близких, бодрости духа и только солнечных дней!» — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Валентина Федоровна застала войну ребенком. Она проживала в Новой деревне вместе с мамой, сестрами и братьями. После пожара в их доме семья нашла приют в местной школе.

Вместе с семьей она работала на торфоразработках, обеспечивая страну топливом. После войны 40 лет проработала на Солнечногорском парашютном заводе контролером и швеей.