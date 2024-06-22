Труженица тыла Антонина Власова из Красногорска отметила вековой юбилей

Ветеран труда и труженица тыла Антонина Ивановна Власова из Красногорска отметила свой 100-летний юбилей в окружении большой и любящей семьи. От имени главы округа Дмитрия Волкова ее поздравил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов и вручил памятные подарки.

Антонина Ивановна родилась в 1923 году в деревне Слепцово Ярославской области и всю свою жизнь посвятила труду на благо страны. В годы Великой Отечественной войны она работала на заводе, который производил боеприпасы, а после войны продолжила свою деятельность в различных сферах промышленности. За свои заслуги и неутомимый труд она неоднократно награждена государственными наградами.

Богдан Андриянов отметил, что в июне несколько долгожителей городского округа отметят юбилей. Это большая честь — лично приехать и поздравить их, сказать теплые слова, ведь каждая история жизненного пути этих людей достойна большого исторического фильма.

На празднование юбилея пришли дети, внуки и пятеро правнуков Антонины Ивановны, которые считают ее своим главным вдохновением и опорой, а сама именинница называет их своим главным богатством.