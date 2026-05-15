Труженика тыла Василия Казимирова поздравили со 100-летием в Химках

Глава Химок Инна Федотова 14 мая поздравила со 100-летием Василия Дмитриевича Казимирова — труженика тыла и ветерана труда. Юбиляр 64 года проработал инженером-конструктором в научно-производственном объединении «Энергомаш» имени академика Глушко.

Во время встречи глава округа поговорила с юбиляром о его жизненном пути, о значении Химок для него и о его взглядах на перспективы развития города.

Несмотря на почтенный возраст, Василий Дмитриевич остается бодрым и активным: ежедневно делает зарядку, занимается на турнике, пользуется компьютером и следит за новостями.

«Это поколение, на котором держатся история, сила и характер нашей страны. Для меня особая честь иметь возможность общаться с такими людьми», — поделилась Инна Федотова.

Василию Дмитриевичу пожелали крепкого здоровья, бодрости духа и внимательных близких. Его трудовой путь оставил заметный след в развитии отечественной промышленности.