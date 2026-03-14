Труженик тыла из Можайска отпраздновал 94-летие

Свой 94-й день рождения в кругу семьи встретил коренной житель Можайска Юрий Бойков. Труженик тыла, отдавший почти полвека работе в энергетической отрасли, принимал поздравления от родных и представителей администрации округа.

С почетной миссией на пороге дома появилась заместитель главы муниципалитета Мария Клинских. Она вручила имениннику поздравления от главы округа Дениса Мордвинцева и председателя Совета депутатов Лидии Афанасьевой.

«Юрий Сергеевич из того поколения, которое не просто выжило, а построило все, что нас окружает», — отметила Клинских.

Гостей встречали радушно. Рядом с Юрием Сергеевичем находилась супруга — в прошлом году они отметили 70 лет совместной жизни. Семь десятков лет рука об руку поражают и заставляют преклоняться перед прочным семейным союзом.

Коренной можаец родился и вырос на этой земле. В 12 лет, когда сверстники сидели за партами, он уже стоял у станка в совхозе. Детство, опаленное войной, сделало его взрослым рано. Юрий Сергеевич — труженик тыла, ковавший Победу вдали от линии фронта.

Главным делом жизни стала энергетика. Почти полвека — 46 лет — он отдал работе инженером в Можайских электрических сетях.

Мария Клинских поблагодарила ветерана за многолетний труд и несгибаемую волю, пожелала здоровья и бодрости духа.