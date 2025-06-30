Трудовые лагеря открыли в шести школах Сергиево-Посадского округа

67 подростков в возрасте от 14 до 17 лет устроены на работу по трудовому договору. Зарплату им выплатят из бюджета муниципалитета.

Лагеря открылись в рамках региональной программы временного трудоустройства подростков в период летних каникул в школах № 2, № 4, № 6, № 16, № 26 и в Хотьковской школе № 5. Ребята занимаются уборкой территории и кабинетом, озеленением, высаживают цветы и подметают тротуар. Школьники трудятся всего четыре часа в день — с 9:00 до 13:00.

Десятиклассник Даниил Семиков рассказал, что родители сразу поддержали его желание подработать во время каникул. «Летом много свободного времени, можно потратить несколько часов в день на благое дело», — поделился школьник.

Подростки также работают и в дошкольных отделениях — помогают воспитателям, подготавливают детей к прогулкам, проводят различные игры.

Трудовой лагерь стал для школьников хорошей возможностью для ребят понять, чем они хотят заниматься в будущем и какую профессию выбрать.