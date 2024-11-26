Трудовые коллективы из Химок победили на всероссийском турнире по волейболу

Спортсмены из Химок в составе сборной Роскосмоса взяли золото на осеннем этапе чемпионата по волейболу Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы». Участие в турнире приняли сотрудники научных предприятий Химок, в том числе «Энергомаша» и производственного объединения имени Лавочкина.

Сборная команда с участием волейболистов из Химок не проиграла ни в одном матче. Всего спортсмены достигли 10 побед. Лучшим игроком дивизиона объявили Михаила Курмашова, а лучшим принимающим — Александра Речкалова. Победители соревнований получили медали, памятные дипломы и кубки.

Напомним, что ранее «Энергомаш» и научно-производственное объединение имени Лавочкина приняли участие в Международном аэрокосмическом форуме Airshow China в Чжухае.

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