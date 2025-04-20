Трудовые коллективы двух предприятий в Мытищах провели субботники

Сотрудники Особого конструкторского бюро кабельной промышленности и машиностроительного завода в Мытищах привели в порядок прилегающие к предприятиям территории. Они высадили растения, убрали мусор и смет.

В 2024 году вблизи Особого конструкторского бюро кабельной промышленности открыли сквер. В нем любят прогуливаться не только специалисты предприятия, но и жители городского округа Мытищи. Работники бюро высадили там многолетние растения и подготовили почву для однолетних.

Специалисты Мытищинского машиностроительного завода облагородили не только территорию предприятия, но и прилегающую местность. Участники мероприятия очистили ее от мусора, веток и смета.

Напомним, что общеобластной субботник состоится в Мытищах 26 апреля. Поучаствовать в нем смогут все желающие. Адреса выдачи инвентаря и площадок для уборки разместили на интерактивной карте.