Трудовые коллективы двух предприятий в Мытищах провели субботники

Сотрудники Особого конструкторского бюро кабельной промышленности и машиностроительного завода в Мытищах привели в порядок прилегающие к предприятиям территории. Они высадили растения, убрали мусор и смет.
В 2024 году вблизи Особого конструкторского бюро кабельной промышленности открыли сквер. В нем любят прогуливаться не только специалисты предприятия, но и жители городского округа Мытищи. Работники бюро высадили там многолетние растения и подготовили почву для однолетних.
Специалисты Мытищинского машиностроительного завода облагородили не только территорию предприятия, но и прилегающую местность. Участники мероприятия очистили ее от мусора, веток и смета.
Напомним, что общеобластной субботник состоится в Мытищах 26 апреля. Поучаствовать в нем смогут все желающие. Адреса выдачи инвентаря и площадок для уборки разместили на интерактивной карте.
Жуткий кошмар. Беспечная мать застала дома страшную картину с детьми участника СВО
Ирина Безрукова рассказала, почему не ходит к гадалкам
Жертвами авиаударов США по рынку в столице Йемена стали 12 человек
Тает на глазах. Регина Дубовицкая напугала поклонников странной внешностью
Трамп заявил, что Россия и Украина могут заключить мир на следующей неделе
Британский лорд озвучил шокирующую правду для Украины
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте