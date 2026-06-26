Трудовые бригады организовали для школьников в Коломне
Пока одни школьники проводят лето дома, другие выходят на свою первую работу. Чаще всего такой опыт они получают на базе образовательных учреждений — в трудовых бригадах.
В Коломне в Сергиевской школе уже более 20 лет в летние каникулы ученики помогают благоустраивать территорию и готовить образовательное учреждение к новому учебному году. Работа здесь кипит с самого утра. Ребята подстригают кустарники, ухаживают за клумбами, приводят в порядок территорию, помогают готовить кабинеты к новому учебному году и участвуют в организации досуга школьного лагеря. Рабочий день длится от четырех до шести часов — в зависимости от возраста. В июне работа проходит в две смены: с 1 по 15 и с 15 по 30 число.
«В июне этого года трудоустроены 20 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Это обучающиеся 7-х, 8-х и 10-х классов. С ними официально заключается срочный трудовой договор», — рассказала советник директора по воспитанию Сергиевской школы Мария Павлова.
Желающих поступить в трудовую бригаду всегда хватает. Для многих это возможность не только провести каникулы с пользой, но и получить первый трудовой опыт. Кто-то приходит сюда уже не первый год. За месяц работы подростки зарабатывают свои первые деньги: школьники 14-ти лет получают около 13 тысяч рублей, а ребята постарше — до 22 тысяч. Планы на зарплату у каждого свои. Одни мечтает обновить телефон, другие присматривает снасти для рыбалки или составляют список обновок и лакомств для любимого питомца. Есть и совсем простые и понятные желания — чаще встречаться с друзьями и ходить в кафе.
Летние трудовые бригады уже давно стали для Подмосковья хорошей традицией. По поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье ежегодно создают тысячи временных рабочих мест для школьников, чтобы ребята могли получить первый трудовой опыт. Как показывает практика, многие из них возвращаются к этому опыту снова и снова.