Трудовые бригады организовали для школьников в Коломне

Пока одни школьники проводят лето дома, другие выходят на свою первую работу. Чаще всего такой опыт они получают на базе образовательных учреждений — в трудовых бригадах.

В Коломне в Сергиевской школе уже более 20 лет в летние каникулы ученики помогают благоустраивать территорию и готовить образовательное учреждение к новому учебному году. Работа здесь кипит с самого утра. Ребята подстригают кустарники, ухаживают за клумбами, приводят в порядок территорию, помогают готовить кабинеты к новому учебному году и участвуют в организации досуга школьного лагеря. Рабочий день длится от четырех до шести часов — в зависимости от возраста. В июне работа проходит в две смены: с 1 по 15 и с 15 по 30 число.

«В июне этого года трудоустроены 20 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Это обучающиеся 7-х, 8-х и 10-х классов. С ними официально заключается срочный трудовой договор», — рассказала советник директора по воспитанию Сергиевской школы Мария Павлова.