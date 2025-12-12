Трудовой коллектив из Балашихи победил на областной профсоюзной спартакиаде

Итоги XXXI Спартакиады Союза Московского областного объединения организаций профсоюзов подвели 10 декабря. Трудовой коллектив Балашихинских коммунальных систем занял первое место и стал лучшим в регионе.

В 2025 году в спартакиаде приняли участие свыше двух тысяч работников и около 700 студентов. В соревнованиях выступили 60 коллективов, которые трудятся в сфере физкультуры и спорта, 15 — от членских организаций профсоюза и 10 — от вузов. Участники состязались в 12 видах спорта.

«На протяжении всех этапов мы занимали призовые места, демонстрируя волю, сплоченность и настоящий чемпионский характер. Полученные награды — общее достояние каждого, кто тренировался, боролся и поддерживал», — отметили в Балашихинских коммунальных системах.

Команда получила памятный кубок и диплом победителя, а спортсмены — почетные грамоты. Отметим, что Союз МОООП — одно из крупнейших общественных объединений Подмосковья и России.