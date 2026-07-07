Трудовая смена лагеря открылась в Серпухове

Вторая смена лагеря труда и отдыха дневного пребывания начала работу 7 июля в Центре по профориентации и трудоустройству молодежи Серпухова. В течение трех недель подростки будут благоустраивать общественные пространства округа, участвовать в экскурсиях и культурной программе.

Участниками второй смены стали подростки, которые решили провести летние каникулы с пользой. Им предстоит выполнять работы по благоустройству общественных территорий Серпуховского округа. Ребята будут пропалывать клумбы, подметать дорожки, собирать мусор и поддерживать порядок в общественных местах. Организаторы отмечают, что все задания соответствуют возрасту участников и помогают воспитать ответственность, трудолюбие и бережное отношение к родному городу.

«Пусть эта смена станет для вас первым уверенным шагом к самостоятельности. Здесь вы сможете получить полезный опыт, найти новых друзей и почувствовать, что ваш труд действительно важен для округа», — сказала директор Центра по профориентации и трудоустройству молодежи, депутат окружного Совета Надежда Еремина.

Торжественная церемония посвящения участников в ряды лагеря труда и отдыха прошла при участии настоятеля Сретенского храма иерея Алексия Спигина. Для гостей подростки вместе с вожатыми подготовили концертную программу с песнями, танцевальными номерами и театрализованными сценками. С началом трудовой смены ребят также поздравили родители, отметив, что для многих из них это первый опыт самостоятельного заработка и возможность сделать еще один шаг во взрослую жизнь.