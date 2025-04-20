Трубы в доме № 16 А на улице Борисовка в Мытищах обновят 20 апреля

По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям для устранения аварии 20 апреля рабочие поменяют трубы горячего водоснабжения в доме № 16 А на улице Борисовка в Мытищах. Жильцов просят оперативно предоставлять доступ в квартиры.
Сегодня, 20 апреля, до 21:00 завершат работы по обновлению труб в третьем подъезде с 1-го по 10-й этажи с переходом в подвал и на 11 этаж. Жильцов дома № 16 А на улице Борисовка просят своевременно предоставлять специалистам доступ в квартиры. При возникновении аварийной ситуации необходимо позвонить по телефону: +7 (495) 584-00-00.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о трансформации ЖКХ в Подмосковье. По его словам, главная задача — привлечь профессионалов в отрасль. Сегодня в регионе более 600 ресурсоснабжающих организаций, для них разработали единый стандарт с четкими регламентами.
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