Трубы в доме № 16 А на улице Борисовка в Мытищах обновят 20 апреля

По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям для устранения аварии 20 апреля рабочие поменяют трубы горячего водоснабжения в доме № 16 А на улице Борисовка в Мытищах. Жильцов просят оперативно предоставлять доступ в квартиры.

Сегодня, 20 апреля, до 21:00 завершат работы по обновлению труб в третьем подъезде с 1-го по 10-й этажи с переходом в подвал и на 11 этаж. Жильцов дома № 16 А на улице Борисовка просят своевременно предоставлять специалистам доступ в квартиры. При возникновении аварийной ситуации необходимо позвонить по телефону: +7 (495) 584-00-00.

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