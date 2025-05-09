Трубы горячего водоснабжения заменили в 141 квартире на улице Борисовка в Мытищах

Очередное совещание по аварийной ситуации в домах № 16 и № 16 А по улице Борисовка прошло в администрации городского округа Мытищи. Сегодня трубы горячего водоснабжения обновили уже в 141 квартире.

Каждую неделю специалисты встречаются с жильцами домов № 16 и № 16 А по улице Борисовка, где прорвало трубы горячего водоснабжения. Сейчас на объектах работают четыре бригады: две от муниципальных служб и две от Управляющей компании «Домжилсервис».

В 111 квартирах в доме № 16 А, а также в 30 квартирах в доме № 16 уже обновили водопроводные трубы. Специалисты трудятся и в праздничные дни. С 12 мая на объектах задействуют шесть бригад. Помимо этого, составят график работ и оповестят о нем всех жильцов.

В случае аварии жители домов могут обратиться по телефону 8 (495) 584-00-00 или 112. Специалисты штаба работают круглосуточно.