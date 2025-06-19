Трубопровод в районе улиц Звездной и Ворошилова обновили в Серпухове

Специалисты филиала «Газпром теплоэнерго Московская область» поменяли трубопровод в районе пересечения улиц Звездной и Ворошилова в Серпухове. До начала июля там восстановят дорожное покрытие и благоустроят территорию.
Работы по модернизации трубопровода провели в рамках дополнительных ремонтов. Из-за гидравлических испытаний на 14 дней ограничили подачу горячей воды от котельной № 21.
Сегодня оборудование работает в штатном режиме. Горячую поду потребителям дали утром 17 июня. Перебои с поступлением ресурса могут быть на тех участках, где во время гидравлических испытаний выявили дефекты сети. По каждому дому, где на время приостанавливали горячее водоснабжение, выполнят перерасчет.