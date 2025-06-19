Трубопровод в районе улиц Звездной и Ворошилова обновили в Серпухове

Специалисты филиала «Газпром теплоэнерго Московская область» поменяли трубопровод в районе пересечения улиц Звездной и Ворошилова в Серпухове. До начала июля там восстановят дорожное покрытие и благоустроят территорию.

Работы по модернизации трубопровода провели в рамках дополнительных ремонтов. Из-за гидравлических испытаний на 14 дней ограничили подачу горячей воды от котельной № 21.

Сегодня оборудование работает в штатном режиме. Горячую поду потребителям дали утром 17 июня. Перебои с поступлением ресурса могут быть на тех участках, где во время гидравлических испытаний выявили дефекты сети. По каждому дому, где на время приостанавливали горячее водоснабжение, выполнят перерасчет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что очистные сооружения в Лыткарине реконструируют к осени.