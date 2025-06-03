Андрей Воробьев: очистные сооружения в Лыткарине реконструируют к осени
Реконструкцию очистных сооружений завершат в Лыткарине к осени. Они обслуживают 70 тысяч жителей. Благодаря новому современному оборудованию качество очистки воды повысится и станет более экологичным. Ход работ проверил губернатор Андрей Воробьев.
Очистные сооружения строят и реконструируют в Подмосковье в рамках президентской и региональной программ. В Московской области уже возвели 15 крупных объектов, а в течение пяти лет запустят еще 13. На эти цели направят около 200 миллиардов рублей, рассказал Андрей Воробьев.
Масштабная реконструкция очистных сооружений в Лыткарине началась в 2020 году. За это время там заменили устаревшее оборудование для очистки воды. Сейчас там завершают основные работы, монтируют вентиляцию, отопление и другие системы, а также проводят гидравлические испытания. На объекте трудятся более 200 специалистов.
«Мы запускаем пусконаладку в первой декаде июня. Наша задача — убедиться, что и здесь, и в Солнечногорске, и в других городах работы проведены. Безусловно, есть вопросы с импортозамещением, но хочу поблагодарить наших инженеров: сегодня у нас полностью замещаются насосы», — рассказал губернатор.
Часть сооружений в Лыткарине запустили еще в прошлом году. Новое оборудование удаляет крупный мусор, песок и тяжелые минеральные частицы. Цех механического обезвоживания оснастили центрифугами для обезвоживания осадка. Все это позволило сделать очистку воды более экологичной.
По словам директора «Водоканала» Романа Дерябина, в городе работает еще два устаревших комплекса, которые к осени выведут из эксплуатации и будут использовать в качестве резервных площадок.
В этом году обновленные очистные сооружения также заработают в Солнечногорске, Коломне, Зарайске и Богородском округе, а до 2028 года работы проведут в Дубне, Можайске, Павловском Посаде, Сергиевом Посаде, Серпухове, Орехово-Зуеве, Дмитрове, Клину и Электростали. Все это позволит улучшить качество водоотведения более чем для 2,5 миллиона человек.