Андрей Воробьев: очистные сооружения в Лыткарине реконструируют к осени

Реконструкцию очистных сооружений завершат в Лыткарине к осени. Они обслуживают 70 тысяч жителей. Благодаря новому современному оборудованию качество очистки воды повысится и станет более экологичным. Ход работ проверил губернатор Андрей Воробьев .

Очистные сооружения строят и реконструируют в Подмосковье в рамках президентской и региональной программ. В Московской области уже возвели 15 крупных объектов, а в течение пяти лет запустят еще 13. На эти цели направят около 200 миллиардов рублей, рассказал Андрей Воробьев.

Масштабная реконструкция очистных сооружений в Лыткарине началась в 2020 году. За это время там заменили устаревшее оборудование для очистки воды. Сейчас там завершают основные работы, монтируют вентиляцию, отопление и другие системы, а также проводят гидравлические испытания. На объекте трудятся более 200 специалистов.

«Мы запускаем пусконаладку в первой декаде июня. Наша задача — убедиться, что и здесь, и в Солнечногорске, и в других городах работы проведены. Безусловно, есть вопросы с импортозамещением, но хочу поблагодарить наших инженеров: сегодня у нас полностью замещаются насосы», — рассказал губернатор.