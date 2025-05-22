Тротуары отремонтируют в Лыткарине

В округе стартовали масштабные работы по ремонту и реконструкции пешеходных тротуаров. Работы уже начались в центральной части города, где сейчас ведутся строительные и восстановительные мероприятия.

На данный момент особое внимание уделяется реконструкции тротуара вдоль Дворца культуры «Мир». Этот участок является важной частью городской инфраструктуры и планируется обновить его в рамках программы по благоустройству. В целом, на текущий год запланировано обновление шести пешеходных дорожек, общая протяженность которых превышает два километра.

В список запланированных для ремонта участков входят: проезд вдоль Дворца культуры «Мир», улица Ухтомского, улица Базяева, участок вдоль школы № 2 к.1, участок на улице Коммунистическая, а также участок на улице Комсомольская.

Все работы по ремонту тротуаров будут выполняться поэтапно. Завершение всех ремонтных мероприятий запланировано на август.