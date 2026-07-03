Тротуары обновят по программе «Народные тропы» в Богородском округе

Богородский округ преображается с каждым днем — в нем становится комфортнее жить, отдыхать. Жители все чаще замечают эти перемены и сами включаются в процесс благоустройства: участвуют в общественных обсуждениях, предлагают идеи по улучшению дворов и скверов, помогают в субботниках.

В настоящее время в рамках программы «Народные тропы» ведутся работы в городе Ногинск. Так, уже завершен тротуар на улице Климова. Причем на данной территории имеется велодорожка, а также пешеходный тротуар, который был недавно капитально отремонтирован с заменой плиточного покрытия на асфальт.

Пять адресов находятся в работе. В буквальном смысле пыль стоит столбом на улице Леснова. На первом участке тротуара вдоль улице Леснова, от улицы 3-го Интернационала до улицы Советской, идет установка бордюрного камня и устройство оснований. Аналогичные работы ведутся и на втором участке — от улицы Советской до улицы Воздушных десантников.

Скоро появятся новые тротуары и в городе Старая Купавна. В районе сквера у остановки «Парикмахерская» на улице Матросова идет установка бордюрного камня, укладка геотекстиля, отсыпка основания из песка. Эти же работы можно сейчас наблюдать на участке от улицы Октябрьской до улицы Кирова. А на участке от улицы Кирова до улицы Горького идут демонтажные работы.