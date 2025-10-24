Тротуары обновят на Первомайской улице в Чехове к концу октября

В Чехове продолжается реализация муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Рабочие приступили к финальной стадии обновления пешеходной зоны на улице Первомайской.

Во время ремонта специалисты комплексно подготавливают многослойное основание. Сначала они укладывают песок, щебень и геотекстиль, который размещается между слоями. Преимущество такого подхода заключается в том, что материалы не будут перемешиваться между собой. Также это способствует обеспечению устойчивости конструкции и равномерного распределения нагрузок.

Следующий этап — основание тщательно уплотняют с помощью трамбовки, ручной бензиновой виброплиты и дорожного катка. В качестве финального покрытия используется твердое асфальтобетонное покрытие. Сыпучие материалы перемещают экскаватором и выравнивают вручную. Перед этим полностью заменяют бордюры.

Общая протяженность отремонтированного участка на улице Первомайской составит 284 метра. Завершить все работы планируют до 30 октября.