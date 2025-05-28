Тротуары на Пролетарской улице в Мытищах обновят летом

Обновление пешеходных тротуаров на улице Пролетарской в рамках комплексного благоустройства проверила специальная комиссия администрации и активные жители. Работы связаны с изменением схемы дорожного движения.

Подрядная организация приступила к демонтажу основания пешеходных дорожек. Тротуар с новой брусчаткой и уличным освещением оборудуют до конца июня. Проезжую часть расширят в середине июля.

На улице Пролетарской к 1 сентября появятся четыре полосы движения, светофоры, парковочные карманы, а также пешеходные переходы, ведущие к новому корпусу гимназии № 17.

Жители переживали за судьбу спортивной площадки, которую придется демонтировать для расширения дороги. Новое спортивное ядро на территории первого корпуса гимназии № 17 по губернаторской программе «Открытый стадион» заменит спортплощадку, дав возможность жителям Мытищ заниматься на улице. Любой желающий сможет воспользоваться беговыми дорожками и площадками для различных видов спорта, которые обустроят к 1 сентября.