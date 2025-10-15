Тротуары на 3 пешеходных тропах обустроили в Дубне

В этом году в Дубне еще три пешеходные тропинки обустроили тротуарами. Именно на основе пожеланий горожан и были выбраны «народные тропы», которые вошли в программу.

Финальные работы прошли на улицах Речной — Александровка. Всего уложили 0,5 километра троп.

Следующей локацией стала тропа в частном секторе на улице Солнечная, которая соединяет ее с остановкой «Правление».

Первые работы стартовали еще в мае. Подрядчик начал с улицы Орджоникидзе в Дубне — новый тротуар ведет к двум расположенным здесь СНТ «Заря-1» и СНТ «Заря-2».

Предварительно на каждом участке в Дубне были выполнены все необходимые подготовительные работы. На локациях подрядчик также провел благоустройство прилегающих территорий.

На всех этапах за работами следил глава Дубны Максим Тихомиров.

«Работы проходили по губернаторской программе „Пешком“, в рамках которой ежегодно вместе с жителями выбираем популярные народные тропы и переводим их в асфальт», — подчеркнул глава округа.

Напомним, сейчас в рамках формирования бюджета на 2026 год определяются народные тропы, которые также будут обустроены.