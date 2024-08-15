Тротуары и торговые точки облагородят в Протвине

Замглавы городского округа Серпухов Татьяна Орлова встретилась с активным жителем Протвина Николаем Поправко. Они обсудили строительство новых тротуаров, преображение торговых объектов и решение коммунальных вопросов.

Николай Васильевич живет в Протвине и принимает активное участие в жизни города. Когда-то он участвовал в строительстве наукограда Протвино и Института физики высоких энергий.

Он предложил обустроить тротуары с бордюрным камнем вдоль дороги на улице Строителей. Этот проект могут включить в план работ на 2025 год. Также на встрече обсудили состояние торговых объектов по улице Победы и несанкционированные свалки. Так, на Индустриальном проезде большую часть мусора уже вывезли.

В конце встречи Поправко подарил Орловой свою книгу об атомной промышленности России и истории Института физики высоких энергий.

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