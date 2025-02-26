Тротуары и парковки обустроят на улице Гризодубовой в Жуковском

Строительство дороги на улице Гризодубовой в Жуковском завершат этим летом. Благодаря планируемым работам здесь появятся парковочные места, тротуар, качественное освещение и ливневая канализация.
Встречу с жителями по поводу возведения новой дороги провел глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров. Сейчас подрядчик занимается корчеванием и срезкой растительного грунта на улице Анохина, устройством ливневой канализации.
«В рамках проекта предусмотрена двухполосная двусторонняя дорога с парковочными местами по улице Гризодубовой, а также тротуаром вдоль домов, установка уличного освещения. Окончание строительства планируется во II квартале 2025 года», — добавил Борис Аубакиров.
После завершения строительства дороги рядом высадят деревья. По новому участку запретят ездить грузовому транспорту.
Тхэквондистки из Черноголовки победили на турнире в Москве
Спортсмены из Мытищ победили на областном первенстве по футзалу
Начальник отдела Ильинское отчиталась об итогах работы на встрече с жителями
Автоинспекторы в Мытищах напомнили водителям правила перевозки детей
Напавшие на консульство России в Марселе признали вину
В Петербурге третьеклассник тяжело ранил старшего брата ножом
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте