Константин Михальков рассказал, что длина региональной дороги составляет 4,1 км, и ей пользуются более 4 тысяч человек. Трасса соединяет населенные пункты и садовые некоммерческие товарищества с железнодорожной станцией, школой и другой инфраструктурой. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева дорогу полностью реконструируют: обновят асфальт, расширят проезжую часть до 7 метров, установят тротуары и проведут уличное освещение.

«Проект прошел экспертизу, подрядчик определен. Контракт заключен до 2028 года, но это нормативный срок. Наша задача — сделать все, чтобы дорога с освещением и тротуарами появилась уже в 2027 году. Мы со своей стороны: и через партию, и через активных жителей, и через администрацию — будем мониторить каждый этап. Как партнеры, которые заинтересованы в результате быстрее всех», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Глава подчеркнул, что капитальный ремонт позволит пустить по этой дороге школьный автобус и общественный транспорт.

Работы осуществляются по госпрограмме «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за счет бюджета Московской области.