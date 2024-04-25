Тротуары и ливневку обновят в микрорайоне Купавна в Балашихе | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 16:56 Тротуары и ливневку обновят в микрорайоне Купавна в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Территорию двух коттеджных поселков благоустроят в микрорайоне Купавна в Балашихе. Там уже высадили деревья, очистили от листвы газоны и установили дорожные знаки, впереди — ремонт тротуаров и ливневки.

Планы по обустройству поселков «Купавна Лайф» и «Купавна Лайф 2» обсудили с жителями заместитель главы администрации Олег Бурлин и начальник управления территориальной безопасности Екатерина Демина. Участником встречи также стал управляющий одного из поселков Андрей Муштруев.

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На территории уже провели часть работ по благоустройству. Впереди ремонт тротуаров и обновление ливневой канализации. С жителями также обсудили возможный новый автобусный маршрут из деревни Черное до станции Железнодорожная.

Благоустройство территорий проходит в рамках месяца чистоты и порядка. Центральной площадкой субботника 27 апреля в Балашихе станет усадьба Горенки.

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