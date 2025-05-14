Тротуары благоустроят в Щелкове

Во дворе, расположенном на проспекте 60 лет Октября, развернулись масштабные работы по комплексному благоустройству. Обновление затронет сразу несколько домов — № 2, 9 и 15, где уже приступили к демонтажу старых бордюрных камней.

Проект предусматривает не только замену изношенных элементов, но и улучшение инфраструктуры дворовой территории. В рамках благоустройства будут созданы новые парковочные места для автомобилей. Внутриквартальные проезды будут полностью обновлены, а пешеходные дорожки проложат заново.

Особое внимание уделено безопасности дорожного движения. Учитывая пожелания жильцов, будет установлено четыре искусственных неровности, а во дворе установят новые скамейки и урны.

Кроме того, появится площадка для игры в теннис, а также трехъярусный турник. Детская игровая зона будет полностью обновлена. Для обеспечения дополнительной безопасности на территории двора установят камеры видеонаблюдения, которые будут интегрированы в систему «Безопасный регион». Планируется завершить все работы к июлю текущего года.