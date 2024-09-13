Тротуарную плитку на улице Кадомцева в Мытищах восстановят в октябре

В городском округе Мытищи прошли встречи, посвященные подготовке к осенне-зимнему периоду и благоустройству территории. Первый заместитель главы округа Олег Сотник совместно с председателем Совета депутатов Андреем Гореликовым провели обход территорий у многоквартирных домов на улицах Кадомцева и Разведчика Абеля.

В ходе инспекции проверили уровень готовности многоквартирных домов к отопительному сезону и обсудили актуальные для жителей вопросы. Среди них: приведение в нормативное состояние автобусной остановки и парковочных карманов, уборка мусора, обновление брусчатки на пешеходных зонах, спил поваленных деревьев, установка антипарковочных полусфер и уборка контейнерных площадок.

На улице Кадомцева, 2Б ведутся работы по восстановлению плиточного покрытия на пешеходных зонах, которые планируется завершить к 10 октября. На улице Разведчика Абеля, 5, управляющая компания уже провела обязательные мероприятия по подготовке к отопительному сезону, и паспорт готовности был сдан в начале сентября.

Напомним, что следующая встреча, посвященная этим вопросам, запланирована на 19 сентября.

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